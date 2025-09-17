Í fyrsta sinn á ferlinum gegn Liverpool

Julián Alavarez, lykilmaður hjá spænska knattspyrnuliðinu Atlético Madrid, verður ekki með gegn Liverpool í 1. umferð deildarkeppni Meistaradeildarinnar á Anfield í kvöld.
Alvarez meiddist á hné í sigri Atlético á Villareal, 2:0, í Madrídarborg um helgina.
Það er ekki í frásögur færandi að menn meiðist en þetta er í fyrsta sinn sem Alvarez verður frá á ferlinum vegna meiðsla, þrátt fyrir að vera orðinn 25 ára gamall.
Hann hefur áður misst af leik vegna veikinda en aldrei meiðsla.
Leikurinn hefst klukkan 19 og verður í beinni textalýsingu á mbl.is.