Isak byrjar hjá Liverpool

Sænski sóknarmaðurinn Alexander Isak, dýrasti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu, er í byrjunarliði Liverpool og spilar því sinn fyrsta leik fyrir liðið er það fær Atlético Madríd í heimsókn í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu á Anfield í kvöld.
Isak er í fremstu víglínu ásamt Cody Gakpo og Mohamed Salah en miðað við orð knattspyrnustjórans Arne Slot á fréttamannafundi í gær mun Svíinn einungis spila fyrri hálfleikinn í kvöld.
Byrjunarlið Liverpool: 4-3-3
Mark: Alisson Becker. Vörn: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andy Robertson. Miðja: Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz. Sókn: Mohamed Salah, Alexander Isak, Cody Gakpo.