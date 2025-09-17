Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.9.2025 | 17:53

Isak byrjar hjá Liverpool

Alexander Isak spilar sinn fyrsta leik fyrir Liverpool í kvöld.
Alexander Isak spilar sinn fyrsta leik fyrir Liverpool í kvöld. AFP/Darren Staples

Sænski sóknarmaðurinn Alexander Isak, dýrasti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu, er í byrjunarliði Liverpool og spilar því sinn fyrsta leik fyrir liðið er það fær Atlético Madríd í heimsókn í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu á Anfield í kvöld.

Isak er í fremstu víglínu ásamt Cody Gakpo og Mohamed Salah en miðað við orð knattspyrnustjórans Arne Slot á fréttamannafundi í gær mun Svíinn einungis spila fyrri hálfleikinn í kvöld.

Byrjunarlið Liverpool: 4-3-3

Mark: Alisson Becker. Vörn: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andy Robertson. Miðja: Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz. Sókn: Mohamed Salah, Alexander Isak, Cody Gakpo.

