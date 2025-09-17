Harry Kane skoraði tvívegis fyrir Bayern München þegar liðið vann sterkan 3:1-sigur á heimsmeisturum Chelsea í fyrstu umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu í München í kvöld.
Trevoh Chalobah skoraði fyrsta mark leiksins en illu heilli fyrir hann í eigið mark. Markið kom á 20. mínútu og sjö mínútum síðar tvöfaldaði Kane forystuna með marki úr vítaspyrnu.
Stuttu síðar, á 29. mínútu, minnkaði Cole Palmer muninn fyrir Chelsea og var staðan 2:1 í hálfleik.
Í síðari hálfleik bætti Kane við öðru marki sínu og þriðja marki Bæjara og þar við sat.
Evrópumeistarar Parísar SG fengu Atalanta í heimsókn á Parc des Princes og unnu öruggan sigur, 4:0.
Marquinhos og Khvicha Kvaratskhelia skoruðu fyrir PSG í fyrri hálfleik auk þess sem Bradley Barcola klúðraði vítaspyrnu.
Portúgalarnir Nuno Mendes og Goncalo Ramos skoruðu svo sitt markið hvor í síðari hálfleik og tryggðu fjögurra marka sigur.
Inter Mílanó gerði loks góða ferð til Amsterdam og lagði þar Ajax að velli, 2:0.
Marcus Thuram skoraði bæði mörk Inter, það fyrra skömmu fyrir leikhlé og það síðara snemma í síðari hálfleik.
Önnur úrslit:
Olympiacos – Pafos 0:0
Slavia Prag - Bodö/Glimt 2:2