Kane fór illa með Chelsea – stórsigur PSG

Harry Kane fagnar öðru marki sínu í kvöld.
Harry Kane skoraði tvívegis fyrir Bayern München þegar liðið vann sterkan 3:1-sigur á heimsmeisturum Chelsea í fyrstu umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu í München í kvöld.

Trevoh Chalobah skoraði fyrsta mark leiksins en illu heilli fyrir hann í eigið mark. Markið kom á 20. mínútu og sjö mínútum síðar tvöfaldaði Kane forystuna með marki úr vítaspyrnu.

Liverpool vann hádramatískan sigur
Liverpool vann hádramatískan sigur

Stuttu síðar, á 29. mínútu, minnkaði Cole Palmer muninn fyrir Chelsea og var staðan 2:1 í hálfleik.

Í síðari hálfleik bætti Kane við öðru marki sínu og þriðja marki Bæjara og þar við sat.

Auðvelt hjá Evrópumeisturunum

Evrópumeistarar Parísar SG fengu Atalanta í heimsókn á Parc des Princes og unnu öruggan sigur, 4:0.

Marquinhos og Khvicha Kvaratskhelia skoruðu fyrir PSG í fyrri hálfleik auk þess sem Bradley Barcola klúðraði vítaspyrnu.

Portúgalarnir Nuno Mendes og Goncalo Ramos skoruðu svo sitt markið hvor í síðari hálfleik og tryggðu fjögurra marka sigur.

Inter Mílanó gerði loks góða ferð til Amsterdam og lagði þar Ajax að velli, 2:0.

Marcus Thuram skoraði bæði mörk Inter, það fyrra skömmu fyrir leikhlé og það síðara snemma í síðari hálfleik.

Önnur úrslit:

Olympiacos – Pafos 0:0
Slavia Prag - Bodö/Glimt 2:2

