Kom inn á og skoraði tvennu

Knattspyrnukonan Vigdís Lilja Kristjánsdóttir var fljót að láta til sín taka þegar hún kom inn á sem varamaður í 9:0-sigri Anderlecht á Aris Saloniki frá Grikklandi í síðari leik liðanna í 1. umferð Evrópubikarsins í kvöld.
Vigdís Lilja kom inn á sem varamaður á 63. mínútu þegar staðan var 5:0. Hún kom Anderlecht fljótlega í 6:0 og innsiglaði svo risasigur heimakvenna með níunda markinu.
Samanlagt vann Anderlecht einvígið 14:0. Vigdís Lilja skoraði einnig í fyrri leiknum í Grikklandi en honum lauk með 5:0-sigri belgíska liðsins.