Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.9.2025 | 21:33

Kom inn á og skoraði tvennu

Vigdís Lilja Kristjánsdóttir skoraði tvennu í kvöld.
Vigdís Lilja Kristjánsdóttir skoraði tvennu í kvöld. Ljósmynd/Anderlecht

Knattspyrnukonan Vigdís Lilja Kristjánsdóttir var fljót að láta til sín taka þegar hún kom inn á sem varamaður í 9:0-sigri Anderlecht á Aris Saloniki frá Grikklandi í síðari leik liðanna í 1. umferð Evrópubikarsins í kvöld.

Vigdís Lilja kom inn á sem varamaður á 63. mínútu þegar staðan var 5:0. Hún kom Anderlecht fljótlega í 6:0 og innsiglaði svo risasigur heimakvenna með níunda markinu.

Samanlagt vann Anderlecht einvígið 14:0. Vigdís Lilja skoraði einnig í fyrri leiknum í Grikklandi en honum lauk með 5:0-sigri belgíska liðsins.

mbl.is
Fleira áhugavert
Segir Hörpuáhrifin mikil á íslenskt samfélag Kom ekki til greina að banna samkomuna Segja að yfir 10.000 börn þjást af bráðri vannæringu Hafa áhyggjur af loftgæðum í enn einum leikskóla
Fleira áhugavert
Sveif inn á mótorlausri vél og allt leit vel út Kostnaðurinn 572 milljónir kr. Segir Hörpuáhrifin mikil á íslenskt samfélag „Seðlabankinn einn á akrinum“