Liverpool - Atlético Madrid, staðan er 2:1

Andy Robertson fagnar skrautlegu marki sínu í kvöld.
Andy Robertson fagnar skrautlegu marki sínu í kvöld. AFP/Oli Scarff
Enska liðið Liverpool mætir Atlético Madrid frá Spáni í 1. umferðinni í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta á Anfield í Liverpool klukkan 19.

Liverpool er með fullt hús stiga eftir fjórar umferðir í ensku úrvalsdeildinni. Atlético Madrid er í 11. sæti spænsku 1. deildarinnar með fimm stig eftir fjóra leiki.

Leiklýsing

Liverpool 2:1 Atlético Madrid opna loka
45. mín. Clément Lenglet (Atlético Madrid) fær gult spjald +4 Þrumar Gravenberch niður.
