Liverpool vann hádramatískan sigur á Atlético Madríd, 3:2, í fyrstu umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu karla á Anfield í kvöld. Virgil van Dijk skoraði sigurmark Liverpool í uppbótartíma.
Liverpool hóf leikinn með miklum látum og náði forystunni eftir aðeins fjögurra mínútna leik. Þá skoraði Andy Robertson með nokkuð skrautlegum hætti.
Mohamed Salah tók aukaspyrnu hægra megin við vítateiginn, skotið stefndi framhjá fjærstönginni en fór í Robertson þaðan sem boltinn breytti alfarið um stefnu og rúllaði í nærhornið.
Aðeins tveimur mínútum síðar var Liverpool komið í 2:0. Salah skoraði þá með skoti af stuttu færi hægra megin úr vítateignum eftir laglegt samspil við Ryan Gravenberch.
Liverpool var áfram hættulegt og fékk Salah til að mynda þrjú góð færi til að bæta við og svipaða sögu var að segja af Alexander Isak, sem lék sinn fyrsta leik fyrir Liverpool og átti tvö hættuleg skot nýkominn inn í vítateiginn.
Það var hins vegar Atlético Madríd sem skoraði næsta mark leiksins og minnkaði muninn undir lok fyrri hálfleiks. Giacomo Raspadori slapp þá í gegn hægra megin, renndi boltanum til hliðar á Marcos Llorente sem táaði boltann niður í fjærhornið.
Staðan orðin 2:1 og voru það hálfleikstölur.
Síðari hálfleikur fór nokkuð rólega af stað en á 65. mínútu fékk Salah sannkallað dauðafæri eftir skyndisókn. Skot hans úr vítateignum small hins vegar í stönginni innanverðri.
Llorente átti fína tilrauna yfir markið átta mínútum síðar en hann jafnaði svo metin fyrir Atlético níu mínútum fyrir leikslok.
Boltinn barst þá til Llorente á lofti fyrir utan vítateig, hann þrumaði að marki, boltinn fór af Alexis Mac Allister, breytti þannig um stefnu og hafnaði í netinu.
Llorente skoraði einmitt tvö mörk á Anfield þegar Atlético vann Liverpool 3:2 í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar árið 2020 og fór þannig áfram í 8-liða úrslit.
Liverpool reyndi hvað það gat að knýja fram sigurmark og líkt og í leikjum liðsins í ensku úrvalsdeildinni kom það seint og um síðir. Fyrirliðinn van Dijk skoraði með glæsilegum skalla á annarri mínútu uppbótartíma eftir hornspyrnu Dominik Szoboszlai frá hægri.
Hugo Ekitike fékk dauðafæri til að skora fjórða mark Liverpool undir blálokin og stuttu síðar átti Alexander Sörloth skalla hinum megin en hann fór beint á Alisson í marki Liverpool.
Í þann mund var flautað til leiksloka og enn einn dramatíski sigur Liverpool á tímabilinu staðreynd.
|Keflavík
|1:2
|Njarðvík
|+3. Hans seinna gula spjald. Þetta hefur legið í loftinu síðustu mínútur. Ég myndi setja broskall við þessa færslu ef ég gæti það.Oumar Diouck (Njarðvík) fær rautt spjald