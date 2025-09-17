Mourinho að fá nýtt starf

Portúgalski knattspyrnustjórinn José Mourinho er nálægt því að taka við Benfica í heimalandinu en félagið rak Bruno Lage eftir tap liðsins gegn Qarabag frá Aserbaídsjan í Meistaradeildinni í gærkvöldi.
Mourinho var rekinn frá tyrkneska félaginu Fenerbahce í síðasta mánuði og verður því ekki atvinnulaus lengi.
Hann stýrði síðast liði í heimalandinu árið 2004 er hann skipti frá Porto og til Chelsea eftir gríðarlega góðan árangur.
Mourinho stýrði Benfica í stuttan tíma árið 2000 í sínu fyrsta þjálfarastarfi en hann sagði upp eftir níu leiki vegna ósættis við forseta félagsins.