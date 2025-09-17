Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.9.2025 | 8:17

Mourinho að fá nýtt starf

José Mourinho er að fá nýtt starf.
José Mourinho er að fá nýtt starf. AFP/Özan Kose

Portúgalski knattspyrnustjórinn José Mourinho er nálægt því að taka við Benfica í heimalandinu en félagið rak Bruno Lage eftir tap liðsins gegn Qarabag frá Aserbaídsjan í Meistaradeildinni í gærkvöldi.

Mourinho var rekinn frá tyrkneska félaginu Fenerbahce í síðasta mánuði og verður því ekki atvinnulaus lengi.

Hann stýrði síðast liði í heimalandinu árið 2004 er hann skipti frá Porto og til Chelsea eftir gríðarlega góðan árangur.

Mourinho stýrði Benfica í stuttan tíma árið 2000 í sínu fyrsta þjálfarastarfi en hann sagði upp eftir níu leiki vegna ósættis við forseta félagsins.

mbl.is
Fleira áhugavert
Aðalsókn Ísraelsmanna í Gasaborg hafin Útboði frestað um tvær vikur Segja Ísrael hafa framið þjóðarmorð Sveif inn á mótorlausri vél og allt leit vel út
Fleira áhugavert
Sveif inn á mótorlausri vél og allt leit vel út Telja eldgos geta brotist út á næstu vikum Áhyggjur af tilfærslu til ríkisins 4 ára stúlka send í bráðaaðgerð eftir mávabit