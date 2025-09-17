Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.9.2025 | 23:15

Mourinho: „Hvaða þjálfari segir nei?“

José Mourinho er að taka við Benfica.
José Mourinho er að taka við Benfica. AFP/Fabrice Coffrini

Knattspyrnustjórinn José Mourinho hefur staðfest að hann sé nálægt því að taka við stjórnartaumunum hjá Benfica í heimalandi sínu Portúgal.

Bruno Lage var látinn taka pokann sinn eftir neyðarlegt 2:3-tap fyrir Qarabag á heimavelli í Meistaradeild Evrópu í gærkvöldi og hafði Benfica strax samband við Mourinho, sem var rekinn frá Fenerbahce fyrir tæpum mánuði síðan.

„Benfica spurði mig formlega hvort ég hefði áhuga. Hvaða þjálfari segir nei við Benfica? Ekki ég.

Þegar mér bauðst tækifærið til að þjálfa Benfica hikaði ég ekki við að segja að ég hefði áhuga, að ég vildi það gjarna,“ sagði Mourinho við fréttamenn sem biðu hans á flugvellinum í Lissabon í kvöld.

