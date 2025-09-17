Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.9.2025 | 9:30 | Uppfært 12:32

Óvissa með enn ein meiðslin

Arnór Sigurðsson hefur mikið glímt við meiðsli.
Arnór Sigurðsson hefur mikið glímt við meiðsli. Ljósmynd/Alex Nicodim

Arnór Sigurðsson fór meiddur af velli er hann lék með Malmö gegn Elfsborg í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta síðastliðinn sunnudag.

Miðjumaðurinn fékk högg á lærið og er óvíst hve lengi hann verður frá keppni en Arnór hefur verið afar óheppinn með meiðsli undanfarna mánuði.

„Hann fór af velli eftir högg á lærið. Þetta var slæmt högg. Hann verður vonandi ekki mjög lengi frá en við verðum að bíða og sjá hvernig þetta þróast,“ sagði David Björkman, sjúkraþjálfari Malmö, við Fotbollskanalen.

Arnór kom til Malmö frá Blackburn á Englandi fyrir tímabilið en hefur ekki komist almennilega af stað vegna meiðsla.

mbl.is
Fleira áhugavert
Íslenskir drykkir keppa á stóru sviði Orkuveitan sækir fram í Japan Stórhækkun vörugjalda af bílum „Við drógum börnin út í pörtum“
Fleira áhugavert
Fer fram á dauðarefsingu yfir banamanni Kirk Telja eldgos geta brotist út á næstu vikum „Við drógum börnin út í pörtum“ „Seðlabankinn einn á akrinum“