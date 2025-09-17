Óvissa með enn ein meiðslin

Arnór Sigurðsson fór meiddur af velli er hann lék með Malmö gegn Elfsborg í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta síðastliðinn sunnudag.
Miðjumaðurinn fékk högg á lærið og er óvíst hve lengi hann verður frá keppni en Arnór hefur verið afar óheppinn með meiðsli undanfarna mánuði.
„Hann fór af velli eftir högg á lærið. Þetta var slæmt högg. Hann verður vonandi ekki mjög lengi frá en við verðum að bíða og sjá hvernig þetta þróast,“ sagði David Björkman, sjúkraþjálfari Malmö, við Fotbollskanalen.
Arnór kom til Malmö frá Blackburn á Englandi fyrir tímabilið en hefur ekki komist almennilega af stað vegna meiðsla.