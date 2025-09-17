Partey neitaði sök í dómsal

Knattspyrnumaðurinn Thomas Partey neitaði sök er hann kom fyrir dómara í Lundúnum í dag en hann var ákærður fyrir nauðgun í sumar.
Er Partey sakaður um fimm nauðganir gegn þremur konum. Meintar nauðganir áttu sér stað þegar hann var leikmaður Arsenal á Englandi en hann leikur nú með Villarreal á Spáni.
Rannsókn málsins hófst í febrúar árið 2022 og áttu atvikin sér stað á árunum 2021 og 2022. Réttarhöldin yfir Partey fara fram 2. nóvember á næsta ári en hann gengur laus gegn tryggingu.
Hann má halda áfram að stunda íþrótt sína en verður að láta vita af sér með 24 tíma fyrirvara ef hann ætlar að ferðast á milli landa. Þá má Partey ekki hafa samband við meinta þolendur í málinu.