Stórleikur Eggerts er lærisveinar Freys flugu áfram

Íslendingalið Brann, sem Freyr Alexandersson þjálfar, tryggði sér örugglega sæti í 16-liða úrslitum norsku bikar með því að vinna Mjöndalen örugglega á útivelli, 5:1, í 32-liða úrslitum í dag.
Eggert Aron Guðmundsson lék fyrstu 59 mínúturnar fyrir Brann og var sem kóngur í ríki sínu á miðjunni. Hann lagði upp fyrstu tvö mörk leiksins en Brann var 3:1 yfir í leikhléi.
Sævar Atli Magnússon var allan tímann á varamannabekknum hjá liðinu, sem bætti við tveimur mörkum til viðbótar í síðari hálfleik.
Stefán Ingi Sigurðarson var ekki í leikmannahópi Sandefjord sem féll úr leik með stóru tapi fyrir Tromsdalen, 6:1.