Stórleikur Eggerts er lærisveinar Freys flugu áfram

Eggert Aron Guðmundsson í leik með U21-árs landsliði Íslands fyrr í mánuðinum. mbl.is/Ólafur Árdal

Íslendingalið Brann, sem Freyr Alexandersson þjálfar, tryggði sér örugglega sæti í 16-liða úrslitum norsku bikar með því að vinna Mjöndalen örugglega á útivelli, 5:1, í 32-liða úrslitum í dag.

Eggert Aron Guðmundsson lék fyrstu 59 mínúturnar fyrir Brann og var sem kóngur í ríki sínu á miðjunni. Hann lagði upp fyrstu tvö mörk leiksins en Brann var 3:1 yfir í leikhléi.

Sævar Atli Magnússon var allan tímann á varamannabekknum hjá liðinu, sem bætti við tveimur mörkum til viðbótar í síðari hálfleik.

Stefán Ingi Sigurðarson var ekki í leikmannahópi Sandefjord sem féll úr leik með stóru tapi fyrir Tromsdalen, 6:1.

