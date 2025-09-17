Roberto De Zerbi, knattspyrnustjóri Marseille, var ómyrkur í máli eftir 2:1-tap fyrir Real Madríd í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu á Santiago Bernabéu í Madríd í gærkvöldi.
Kylian Mbappé skoraði bæði mörk Madrídinga úr vítaspyrnum og var De Zerbi verulega ósáttur við síðara vítið, sem var dæmt eftir að Facundo Medina fékk boltann í höndina innan vítateigs.
„Þetta er ekki vítaspyrna, þetta er skandall. Ég hefði sagt það sama ef við hefðum fengið þessa vítaspyrnu,“ sagði De Zerbi á fréttamannafundi eftir leikinn.
Real Madríd var einum manni færri þegar síðari vítaspyrnan var dæmd og tókst að halda út og sigla sigrinum í höfn.