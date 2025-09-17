Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.9.2025 | 17:08

„Þetta er skandall“

Roberto De Zerbi á hlíðarlínunni í gærkvöldi.
Roberto De Zerbi á hlíðarlínunni í gærkvöldi. AFP/Pierre-Philippe Marcou

Roberto De Zerbi, knattspyrnustjóri Marseille, var ómyrkur í máli eftir 2:1-tap fyrir Real Madríd í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu á Santiago Bernabéu í Madríd í gærkvöldi.

Kylian Mbappé skoraði bæði mörk Madrídinga úr vítaspyrnum og var De Zerbi verulega ósáttur við síðara vítið, sem var dæmt eftir að Facundo Medina fékk boltann í höndina innan vítateigs.

Tottenham vann með skrautlegu sjálfsmarki
Frétt af mbl.is

Tottenham vann með skrautlegu sjálfsmarki

„Þetta er ekki vítaspyrna, þetta er skandall. Ég hefði sagt það sama ef við hefðum fengið þessa vítaspyrnu,“ sagði De Zerbi á fréttamannafundi eftir leikinn.

Real Madríd var einum manni færri þegar síðari vítaspyrnan var dæmd og tókst að halda út og sigla sigrinum í höfn.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Seðlabankinn einn á akrinum“ Ríkisstjórnin þarf einfaldlega að gera betur Kostnaðurinn 572 milljónir kr. Fer fram á dauðarefsingu yfir banamanni Kirk
Fleira áhugavert
Segja að yfir 10.000 börn þjást af bráðri vannæringu „Við drógum börnin út í pörtum“ 188 reka eigin stöð án sérstaks leyfis „Algjör dystópía“ í skipulagi Keldnalands