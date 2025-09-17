Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.9.2025 | 19:10

Trent gæti misst af endurkomunni á Anfield

Trent Alexander-Arnold ekki skemmt yfir því að hafa meiðst í gærkvöldi. AFP/Thomas Coex

Enski knattspyrnumaðurinn Trent Alexander-Arnold, hægri bakvörður Real Madríd, meiddist aftan í læri í sigri liðsins á Marseille í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í gærkvöldi og verður af þeim sökum frá um skeið.

Alexander-Arnold entist aðeins í fjórar mínútur á vellinum í gær áður en hann meiddist.

Breska ríkisútvarpið greinir frá því að reiknað sé með því að Alexander-Arnold verði frá í sex vikur vegna meiðslanna en The Athletic skýrir frá því að Real Madríd óttist að fjarveran geti numið allt að átta vikum.

Það þýðir að fyrirhuguð endurkoma hans á Anfield þegar Real Madríd heimsækir Liverpool í deildarkeppni Meistaradeildarinnar í nóvember stendur tæpt.

Sjö vikur eru í að sá leikur fari fram og því útlit fyrir að Alexander-Arnold verði í kapphlaupi við tímann ætli hann sér að ná leiknum gegn uppeldisfélagi sínu.

