Trent gæti misst af endurkomunni á Anfield

Enski knattspyrnumaðurinn Trent Alexander-Arnold, hægri bakvörður Real Madríd, meiddist aftan í læri í sigri liðsins á Marseille í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í gærkvöldi og verður af þeim sökum frá um skeið.
Alexander-Arnold entist aðeins í fjórar mínútur á vellinum í gær áður en hann meiddist.
Breska ríkisútvarpið greinir frá því að reiknað sé með því að Alexander-Arnold verði frá í sex vikur vegna meiðslanna en The Athletic skýrir frá því að Real Madríd óttist að fjarveran geti numið allt að átta vikum.
Það þýðir að fyrirhuguð endurkoma hans á Anfield þegar Real Madríd heimsækir Liverpool í deildarkeppni Meistaradeildarinnar í nóvember stendur tæpt.
Sjö vikur eru í að sá leikur fari fram og því útlit fyrir að Alexander-Arnold verði í kapphlaupi við tímann ætli hann sér að ná leiknum gegn uppeldisfélagi sínu.