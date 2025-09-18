Amanda Andradóttir og liðsfélagar hennar í hollenska meistaraliðinu Twente tryggðu sér í kvöld sæti í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu með öruggum sigri á Katowice, 4:1, í síðari leik liðanna í 3. umferð undankeppninnar.
Twente vann einvígið samanlagt 8:1 og lenti því ekki í miklum vandræðum.
Amanda kom inn á sem varamaður á 80. mínútu hjá Twente í kvöld.
Ekki fór jafn vel hjá Íslendingaliði Häcken sem tapaði 2:1 fyrir Atlético Madríd eftir framlengingu í Madríd og einvíginu því samanlagt 3:2. Häcken fer því í Evrópubikarinn.
Fanney Inga Birkisdóttir var varamarkvörður Häcken og Eyrún Embla Hjartardóttir var ekki í leikmannahópnum.
Sömu sögu er að segja af norska liðinu Brann sem tapaði 3:0 fyrir Manchester United í Manchester og einvíginu samanlagt 3:1.
Diljá Ýr Zomers kom inn á sem varamaður á 86. mínútu hjá Brann, sem fer einnig í Evrópubikarinn.