Amanda í Meistaradeildina – Norðurlandaliðin í Evrópubikarinn

Amanda Andradóttir í leik með Twente.
Amanda Andradóttir í leik með Twente. Ljósmynd/@FCTwenteVrouwen

Amanda Andradóttir og liðsfélagar hennar í hollenska meistaraliðinu Twente tryggðu sér í kvöld sæti í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu með öruggum sigri á Katowice, 4:1, í síðari leik liðanna í 3. umferð undankeppninnar.

Twente vann einvígið samanlagt 8:1 og lenti því ekki í miklum vandræðum.

Amanda kom inn á sem varamaður á 80. mínútu hjá Twente í kvöld.

Íslendingaliðið í meistaradeildina
Íslendingaliðið í meistaradeildina

Häcken og Brann í Evrópubikarinn

Ekki fór jafn vel hjá Íslendingaliði Häcken sem tapaði 2:1 fyrir Atlético Madríd eftir framlengingu í Madríd og einvíginu því samanlagt 3:2. Häcken fer því í Evrópubikarinn.

Fanney Inga Birkisdóttir var varamarkvörður Häcken og Eyrún Embla Hjartardóttir var ekki í leikmannahópnum.

Sömu sögu er að segja af norska liðinu Brann sem tapaði 3:0 fyrir Manchester United í Manchester og einvíginu samanlagt 3:1.

Diljá Ýr Zomers kom inn á sem varamaður á 86. mínútu hjá Brann, sem fer einnig í Evrópubikarinn.

