Fyrsta þrenna Suður-Kóreumannsins

Knattspyrnumaðurinn Son Heung-min skoraði sína fyrstu þrennu í MLS deildinni í Bandaríkjunum í 4-1 sigri Los Angeles FC á útivelli gegn Real Salt Lake í gær.
Suður-kóreski sóknarmaðurinn skoraði í tvígang á fyrstu 16. mínútum leiksins og fullkomnaði þrennuna undir lok leiks, eða á 82. mínútu. Son hefur nú skorað fimm mörk í sex leikjum fyrir Los Angeles FC.
„Það er stórkostlegt að skora mína fyrstu þrennu í MLS-deildinni. Ég er mjög glaður og þakklátur öllum liðsfélögum mínum. Þetta var frábær útisigur hjá liðinu. Þó að ég skori ekki, þá nýt ég hvers augnabliks og hverrar mínútu sem ég spila fyrir þetta félag“.
Liðsfélagi hans Denis Bouanga innsiglaði sigur Los Angeles á lokamínútu leiksins, en með markinu sló hann markamet Carlos Vela, en mark Bouanga var hans 94. fyrir bandaríska félagið.