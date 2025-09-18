Grótta fær efnilegan leikmann

Thelma Björg Gunnarsdóttir er gengin í raðir Lengjudeildarliðsins Gróttu í fótbolta. Thelma kemur til Gróttu eftir að hafa leikið með Sindra frá Hornarfirði. Þetta kemur fram í tilkynningu á Facebook-síðu Gróttu.
Thelma Björg sem er aðeins 16 ára gömul hefur þrátt fyrir ungan aldur spilað 53 leiki í deild- og bikar, og skorað í þeim 11 mörk, ásamt því að spila þrjá landsleiki með U15 ára landsliðinu.
Thelma var eftirsótt af mörgum félögum, en hún hefur nú skrifað undir þriggja ára samning við Seltirninga.
„Það er mikið gleðiefni að fá Thelmu í raðir Gróttu. Hún er efnilegur leikmaður sem á framtíðina fyrir sér og við hlökkum til að vinna með henni næstu árin og hjálpa henni að aðlagast lífinu í borginni. Það að Thelma velji Gróttu fram yfir önnur lið á höfuðborgarsvæðinu er líklega til marks um það góða starf sem hefur verið unnið með ungum leikmönnum í félaginu undanfarin ár.
„Gróttusamfélagið mun styðja við bakið á Thelmu - ýta henni áfram og vera til staðar þegar á reynir,“ sagði Magnús Örn Helgason, yfirmaður fótboltamála hjá Gróttu, um Thelmu í tilkynningu frá félaginu.
Grótta hafnaði í 4. sæti Lengjudeildarinnar á nýafstöðnu tímabili og var aðeins einu stigi frá því að komast upp í Bestu deildina.