Hneig niður og lést í miðjum leik

Knattspyrnumaðurinn Dejan Milovanovic er látinn, 41 árs að aldri, en hann hneig niður í góðgerðaleik í heimalandinu Serbíu í gær þegar hann fékk skyndilegt hjartaáfall.
Serbneski miðilinn Sportklub greinir frá. Milovanovic lék á sínum tíma yfir 170 deildarleiki fyrir stórliðið Rauðu stjörnuna í heimalandinu. Þá var hann hjá franska félaginu Lens frá 2008 til 2011.
Milovanovic var við það að taka hornspyrnu þegar atvikið átti sér stað. Endurlífgunartilraunir hófust þegar í stað en þær báru ekki árangur og var leikmaðurinn úrskurðaður látinn við komuna á sjúkrahús.