Íslendingaliðið í meistaradeildina

Norska knattspyrnuliðið Vålerenga vann í dag 2:1 útisigur á ungverska liðinu Ferencvaros í undankeppni Meistaradeildar Evrópu. Íslensku landsliðskonurnar Sædís Rún Heiðarsdóttir og Arna Eiríksdóttir leika með félaginu.
Með sigrinum er félagið komið í aðalkeppni Meistaradeildar kvenna annað árið í röð. Í ár verður leikið með nýju fyrirkomulagi þar sem átján lið etja kappi í deildarkeppni, en leikið hefur verið í riðlakeppni undanfarin ár.
Vålerenga vann fyrri leikinn 3:0 á heimavelli og var því í þægilegri stöðu fyrir seinni leikinn í dag. Sædís Rún Heiðarsdóttir lék allan leikinn í stöðu vinstri bakvarðar og Arna Eiríksdóttir lék sinn fyrsta leik fyrir félagið, en hún lék seinni hálfleikinn í leiknum í dag.
Þrjú Íslendingalið eru í eldlínunni í dag. Sænska félagið Häcken heimsækir Atletico Madrid, en staðan er 1:1 eftir fyrri leikinn í Svíþjóð. Með sænska félaginu leikur landsliðsmarkvörðurinn Fanney Inga Birkisdóttir og byrjar hún á bekknum í dag.
Þá mætir Twente pólska félaginu Katowice þar sem hollensku meistararnir hafa 4:0 forskot eftir fyrri leikinn. Amanda Andradóttir er á varamannabekknum hjá Twente. Að lokum heimsækir norska liðið Brann stórlið Manchester United á Englandi, þar sem sóknarmaðurinn Diljá Ýr Zomers er í leikmannahópi Brann.