Kennir stuðningsmönnum Liverpool um rauða spjaldið

Diego Simeone á hliðarlínunni í gærkvöldi.
Diego Simeone á hliðarlínunni í gærkvöldi. AFP/Oli Scarff

Diego Simeone, knattspyrnustjóri spænska félagsins Atlético Madrid, fékk rautt spjald þegar hann missti stjórn á skapi sínu eftir að Liverpool skoraði sigurmark í uppbótartíma í leik liðanna í Meistaradeildinni í gærkvöldi.

Simeone reifst við stuðningsmenn Liverpool eftir markið og fékk síðan að líta rauða spjaldið.

„Þeir voru að móðga mig allan leikinn og ég má ekki segja neitt því ég er þjálfarinn. Við þið hvernig það er að láta níðast á sér í 90 mínútur?

Ég er mennskur. Dómarinn sagðist skilja mig en hann varð að reka mig af velli. Vonandi finnur félagið stuðningsmennina og refsar þeim. Ég þarf að sætta mig við minn hlut,“ sagði hann við Sport eftir leik.

