Leverkusen knúði fram jafntefli í Kaupmannahöfn

Jarell Quansah og Mohamed Elyounoussi eigast við í Kaupmannahöfn í …
Jarell Quansah og Mohamed Elyounoussi eigast við í Kaupmannahöfn í kvöld. AFP/Liselotte Sabroe

Danmerkurmeistarar FC Köbenhavn hófu deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu karla á því að gera jafntefli við þýska liðið Bayer Leverkusen, 2:2, í hörkuleik á Parken í Kaupmannahöfn í kvöld.

Köbenhavn náði tvisvar forystunni þegar Jordan Larsson og Robert skoruðu en fyrst jafnaði Álex Grimaldo fyrir Leverkusen og þá skoraði Pantelis Hatzidiakos, varnarmaður danska liðsins, sjálfsmark í uppbótartíma.

Rúnar Alex Rúnarsson var varamarkvörður Köbenhavn í leiknum.

Club Brugge fékk Mónakó í heimsókn til Belgíu og vann stórsigur, 4:1.

Nicolo Tresoldi, Raphael Onyedika, Hans Vanaken og Mamadou Diakhon komu Brugge í 4:0 áður en Ansu Fati skoraði sárabótamark fyrir gestina í uppbótartíma.

