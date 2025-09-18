Leverkusen knúði fram jafntefli í Kaupmannahöfn

Danmerkurmeistarar FC Köbenhavn hófu deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu karla á því að gera jafntefli við þýska liðið Bayer Leverkusen, 2:2, í hörkuleik á Parken í Kaupmannahöfn í kvöld.
Köbenhavn náði tvisvar forystunni þegar Jordan Larsson og Robert skoruðu en fyrst jafnaði Álex Grimaldo fyrir Leverkusen og þá skoraði Pantelis Hatzidiakos, varnarmaður danska liðsins, sjálfsmark í uppbótartíma.
Rúnar Alex Rúnarsson var varamarkvörður Köbenhavn í leiknum.
Club Brugge fékk Mónakó í heimsókn til Belgíu og vann stórsigur, 4:1.
Nicolo Tresoldi, Raphael Onyedika, Hans Vanaken og Mamadou Diakhon komu Brugge í 4:0 áður en Ansu Fati skoraði sárabótamark fyrir gestina í uppbótartíma.