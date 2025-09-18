Íþróttir | Fótbolti | Morgunblaðið | 18.9.2025 | 9:30

„Lífið er alltaf á milljón"

Logi Tómasson fagnar marki sínu gegn Panathinaikos í fyrri leik …
Logi Tómasson fagnar marki sínu gegn Panathinaikos í fyrri leik liðanna í umspili Evrópudeildarinnar í Grikklandi í ágústmánuði. Ljósmynd/Samsunspor
Bjarni Helgason
Bjarni Helgason

Logi Tómasson hefur farið vel af stað með Samsunspor í efstu deild Tyrklands í fótbolta og byrjað alla fimm deildarleiki liðsins á tímabilinu. Logi, sem er 25 ára gamall, gekk til liðs við tyrkneska félagið í júlí í sumar frá Strömsgodset í Noregi þar sem hann hafði leikið frá árinu 2023.

Hann er uppalinn hjá Víkingi úr Reykjavík og hefur tvívegis orðið Íslandsmeistari með liðinu og fjórum sinnum bikarmeistari. Þá á hann að baki 10 A-landsleiki fyrir Ísland en hann lék sinn fyrsta landsleik gegn Sádi-Arabíu í vináttulandsleik í Sameinuðu arabísku furstadæmunum í nóvember árið 2022.

