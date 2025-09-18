Íþróttir | Fótbolti | mbl | 18.9.2025 | 15:28

Mourinho tekur við Benfica

José Mourinho er tekinn við Benfica.
José Mourinho er tekinn við Benfica. AFP/Andy Buchanan

Benfica hefur staðfest ráðningu á portúgalska knattspyrnustjóranum Jose Mourinho sem stjóra félagsins til sumarsins 2027. Mourinho tekur við af Bruno Lage sem var rekinn eftir slæmt tap gegn aserska liðinu Qarabag í Meistaradeildinni á þriðjudag.

Hinn 62 ára portúgali sat fyrir svörum á blaðamannafundi Benfica þar sem hann var kynntur til leiks, en fundinum er nýlokið. Mourinho var rekinn frá tyrkneska félaginu Fenerbahce í ágúst og verður því ekki atvinnulaus lengi.

Hann stýrði síðast liði í heimalandinu árið 2004 er hann skipti frá Porto og til Chelsea eftir gríðarlega góðan árangur. Mourinho var stjóri Benfica í stuttan tíma árið 2000 í sínu fyrsta þjálfarastarfi en hann sagði upp eftir níu leiki vegna ósættis við forseta félagsins. 

Mourinho, sem er einn þekktasti knattspyrnustjóri heims, hefur átt farsælan feril á Englandi, Spáni og Ítalíu og þjálfað lið Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Tottenham, Inter Milan og Roma.

Mourinho: „Hvaða þjálfari segir nei?“
Frétt af mbl.is

Mourinho: „Hvaða þjálfari segir nei?“
Mourinho að fá nýtt starf
Frétt af mbl.is

Mourinho að fá nýtt starf
mbl.is
Fleira áhugavert
Svara orðrómi um oddvitaframboð Kostnaðurinn 572 milljónir kr. Geðspítali rísi við Borgarspítalann 188 reka eigin stöð án sérstaks leyfis
Fleira áhugavert
Lítil kennsla og starfsmannavelta mikil Hafa áhyggjur af loftgæðum í enn einum leikskóla Hvetja til frekari olíuleitar Snorri bregst við nýju svari ráðherra