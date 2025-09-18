Mourinho tekur við Benfica

Benfica hefur staðfest ráðningu á portúgalska knattspyrnustjóranum Jose Mourinho sem stjóra félagsins til sumarsins 2027. Mourinho tekur við af Bruno Lage sem var rekinn eftir slæmt tap gegn aserska liðinu Qarabag í Meistaradeildinni á þriðjudag.
Hinn 62 ára portúgali sat fyrir svörum á blaðamannafundi Benfica þar sem hann var kynntur til leiks, en fundinum er nýlokið. Mourinho var rekinn frá tyrkneska félaginu Fenerbahce í ágúst og verður því ekki atvinnulaus lengi.
Hann stýrði síðast liði í heimalandinu árið 2004 er hann skipti frá Porto og til Chelsea eftir gríðarlega góðan árangur. Mourinho var stjóri Benfica í stuttan tíma árið 2000 í sínu fyrsta þjálfarastarfi en hann sagði upp eftir níu leiki vegna ósættis við forseta félagsins.
Mourinho, sem er einn þekktasti knattspyrnustjóri heims, hefur átt farsælan feril á Englandi, Spáni og Ítalíu og þjálfað lið Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Tottenham, Inter Milan og Roma.