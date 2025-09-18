Rashford sá um Newcastle – City lagði Napoli

Marcus Rashford skoraði bæði mörk Barcelona þegar liðið heimsótti Newcastle United og vann 2:1 í fyrstu umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu í kvöld.
Eftir markalausan fyrri hálfleik braut Rashford ísinn eftir tæplega klukkutíma leik. Hann skoraði þá með góðum skalla eftir fyrirgjöf Jules Koundé af hægri kantinum.
Níu mínútum síðar, á 67. mínútu, tvöfaldaði hann forystu Börsunga með glæsilegu þrumuskoti hægra megin úr vítateignum sem small í þverslánni og þaðan fór boltinn í netið. Staðan þá orðin 2:0.
Anthony Gordon minnkaði muninn fyrir Newcastle á 90. mínútu þegar hann renndi boltanum í netið af stuttu færi eftir fyrirgjöf Jacobs Murphys af hægri kantinum.
Nær komust heimamenn í Newcastle hins vegar ekki og góður sigur Barcelona staðreynd.
Manchester City fékk Napoli í heimsókn og vann 2:0.
Man. City lék einum manni fleiri frá 21. mínútu en Giovanni Di Lorenzo fékk þá beint rautt spjald fyrir að ræna Erling Haaland upplögðu marktækifæri.
Haaland skoraði einmitt fyrra mark leiksins og kom það á 56. mínútu.
Jérémy Doku innsiglaði svo sigur heimamanna með öðru marki Man. City á 65. mínútu.
Eintract Frankfurt og Sporting frá Lissabon byrjuðu þá á stórsigrum á heimavöllum sínum.
Frankfurt fékk Galatasaray í heimsókn og vann 5:1.
Yunus Akgün kom gestunum frá Tyrklandi yfir snemma leiks áður en Frankfurt svaraði með þremur mörkum fyrir leikhlé.
Fyrst skoraði Davinson Sánchez sjálfsmark, Can Yuzun kom heimamönnum svo yfir og Jonathan Burkardt bætti við þriðja markinu.
Burkardt skoraði svo annað mark sitt og fjórða mark Frankfurt í síðari hálfleik áður en Ansgar Knauff bætti við fimmta markinu.
Sporting mætti Kairat Almaty frá Kasakstan í Lissabon og vann 4:1.
Trincao skoraði tvívegis auk þess sem Alisson Santos og Geovany Quenda komust á blað hjá Sporting.
Edmilson Santos minnkaði muninn fyrir Kairat undir lokin.