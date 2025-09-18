Spennt að mæta sínu gamla félagi

Norsk-íslenska knattspyrnukonan María Þórisdóttir mætir sínu gamla félagi Manchester United með liði sínu Brann í 3. umferð Meistaradeildar Evrópu í kvöld.
Norska liðið er með 1:0 forskot eftir fyrri leik liðanna en leikið er á Old Trafford, heimavelli Manchester United, í kvöld.
Eins og mbl.is greindi frá fyrr í mánuðinum yfirgaf hún herbúðir Marseille í Frakklandi eftir stutta dvöl og mun leika með Brann í norsku úrvalsdeildinni út þetta tímabil.
María hefur leikið 71 landsleik fyrir Noreg, samdi við Marseille í sumar eftir að hafa leikið um árabil í ensku úrvalsdeildinni með Brighton, Manchester United og Chelsea. María, sem er dóttir handboltaþjálfarans Þóris Hergeirssonar, var í viðtali við norska miðilinn Verdens Gang.
„Það er alltaf gott að koma aftur hingað til Englands. Hér á ég góðar minningar, á stað sem hefur mikla þýðingu fyrir mig,“ en María lék með enska stórliðinu á árunum 2021-2023.
„Leikurinn í síðustu viku er búinn, við erum aðeins komnar hálfa leið, þetta er stór völlur, þannig þetta verður erfiður leikur. Við megum hvergi slá slöku við í leiknum, því þær munu refsa okkur um leið.
„Þær eru með góða leikmenn í öllum stöðum, en það erum við líka. Þó að Manchester United-liðið hafi verið meira með boltann, þá tókst okkur að skora eina mark leiksins“.
María vildi hins vegar ekkert tjá sig um brotthvarf sitt frá franska félaginu Marseille. „Við sjáum til hvað gerist næst. Ég er leikmaður Brann út þetta ár og er mjög ánægð og líður vel hér,“ sagði María að lokum.