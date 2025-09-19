Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.9.2025 | 19:52

Fór á kostum í stórsigri

Kristian Nökkvi Hlynsson í landsleik gegn Aserbaídsjan.
Kristian Nökkvi Hlynsson í landsleik gegn Aserbaídsjan. mbl.is/Ólafur Árdal

Kristian Nökkvi Hlynsson átti stórleik fyrir Twente þegar liðið heimsótti Sparta til Rotterdam og vann stórsigur, 5:1, í hollensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld.

Twente vann þar með annan sigur sinn á tímabilinu og fór upp í tíunda sæti þar sem liðið er með sjö stig. Sparta er áfram í áttunda sæti með níu stig.

Kristian Nökkvi lagði upp fyrsta leiksins fyrir Ramiz Zerrouki á 13. Mínútu og skoraði svo sjálfur snemma í síðari hálfleik þegar hann kom Twente í 2:1.

Var það fyrsta mark Kristians Nökkva fyrir Twente og það gegn gömlu félögunum, en hann lék með Sparta að láni frá Ajax síðari hluta síðasta tímabils.

Kristian Nökkvi fór af velli á 73. mínútu í stöðunni 4:1 og bætti Twente við fimmta markinu eftir það.

Nökkvi Þeyr Þórisson var allan tímann á varamannabekknum hjá Sparta í kvöld.

