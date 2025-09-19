Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.9.2025 | 10:42 | Uppfært 11:20

Glódís og liðsfélagar fengu erfiðasta dráttinn

Glódís Perla Viggósdóttir.
Glódís Perla Viggósdóttir. Ljósmynd/Jon Forberg

Þrjú Íslendingalið voru í pottinum og voru þau misheppin með drátt þegar dregið var í deildarkeppni Meistaradeildar kvenna í fótbolta í höfuðstöðvum UEFA í Nyon í Sviss í dag en liðunum 18 var skipt upp í þrjá styrkleikaflokka.

Glódís Perla Viggósdóttir og liðsfélagar hennar í Bayern München, sem voru í styrkleikaflokki eitt, fengu erfiðasta dráttinn en þærmæta Arsenal á heimavelli og Barcelona á útivelli úr styrkleikaflokki eitt, Juventus á heimavelli og París SG á útivelli úr styrkleikaflokki tvö og Vålerenga á heimavelli og Atlético Madrid á útivelli úr styrkleikaflokki þrjú.

Arna Eiríksdóttir gekk til liðs við Vålerenga á dögunum.
Arna Eiríksdóttir gekk til liðs við Vålerenga á dögunum. Ljósmynd/Vålerenga

Twente fer til Belgíu

Vålerenga, sem Arna Eiríksdóttir og Sædís Rún Heiðarsdóttir leika með og var í styrkleikaflokki þrjú, mæta Wolfsburg á heimavelli og Bayern München á útivelli úr styrkleikaflokki eitt, St. Pölten á heimavelli og Roma á útivelli úr styrkleikaflokki tvö og París FC á heimavelli og Manchester United á útivelli úr styrkleikaflokki þrjú.

Amanda Andradóttir og liðsfélagar hennar í Twente, sem voru í styrkleikaflokki þrjú, mæta svo Chelsea á heimavelli og Arsenal á útivelli úr styrkleikaflokki eitt, Real Madrid á heimavelli og Benfica á útivelli úr styrkleikaflokki tvö, Atlético Madrid á heimavelli og OH Leuven á útivelli úr styrkleikaflokki þrjú.

Amanda Andradóttir er samningsbundin Twente.
Amanda Andradóttir er samningsbundin Twente. Ljósmynd/Jon Forberg

Efstu fjögur liðin komast áfram

Liðin í 1.-4. sæti komast áfram í átta liða úrslitin á meðan liðin í 5.-12. sæti fara í umspil þar sem leikið verður heima og að heiman um sæti í átta liða úrslitunum. 

Leikirnir í deildarkeppninni fara fram 7.-8. október, 15.-16. október, 11.-12. nóvember, 19.-20. nóvember, 9.-10. desember og 17. desember.

Umspilið fyrir útsláttarkeppnina fer fram dagana 11.-12. febrúar og 18.-19. febrúar og átta liða úrslitin verða leikin 24.-25. mars og 1.-2. apríl.

Undanúrslitin verða svo leikin 25.-26. apríl og 2.-3 maí og úrslitaleikurinn fer fram á Ullevaal-leikvanginum í Osló þann 22. maí.

Dráttinn í heild sinni má sjá með því að smella hér.

mbl.is
