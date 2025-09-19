Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.9.2025 | 17:19

Haaland sló ótrúlegt met

Erling Haaland er ekki eins og fólk er flest þegar …
Erling Haaland er ekki eins og fólk er flest þegar kemur að markaskorun. AFP/Darren Staples

Norski markahrókurinn Erling Haaland, sóknarmaður Manchester City, heldur áfram að slá met. Í gærkvöldi varð hann lang fljótastur til að skora 50 mörk í Meistaradeild Evrópu í knattspyrnu.

Haaland þurfti einungis 49 leiki með Man. City, Borussia Dortmund og Red Bull Salzburg til þess að skora 50 mörk en sá sem kom næstur á eftir honum var Ruud van Nistelrooy.

Haaland: „Ég sakna hans á hverjum einasta degi“
Frétt af mbl.is

Haaland: „Ég sakna hans á hverjum einasta degi“

Hollendingurinn komst í 50 mörk eftir 62 leiki sem hann skoraði fyrir PSV Eindhoven, Manchester United og Real Madríd á sínum tíma.

Haaland skoraði þrennu í fyrsta leik sínum í Meistaradeildinni fyrir Salzburg og hefur ekki hætt að skora síðan.

Hann var fljótastur allra til að skora 15 mörk, 20 mörk, 25 mörk, 30 mörk, 35 mörk, 40 mörk og 45 mörk í keppninni og mun eflaust halda áfram að slá met í Meistaradeildinni en Haaland er enn aðeins 25 ára gamall.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ætla sér að laga samkeppnislögin að breyttum aðstæðum í hagkerfinu Menntaðar konur líklegri til að verða mæður Svara orðrómi um oddvitaframboð Bandaríkin beittu aftur neitunarvaldi
Fleira áhugavert
Ætla sér að laga samkeppnislögin að breyttum aðstæðum í hagkerfinu Árásum á fangaverði fer fjölgandi Eitt ár eftir af leigusamningi braggans Íslendingur sagður hafa myrt konu í Svíþjóð