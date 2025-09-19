Haaland sló ótrúlegt met

Norski markahrókurinn Erling Haaland, sóknarmaður Manchester City, heldur áfram að slá met. Í gærkvöldi varð hann lang fljótastur til að skora 50 mörk í Meistaradeild Evrópu í knattspyrnu.
Haaland þurfti einungis 49 leiki með Man. City, Borussia Dortmund og Red Bull Salzburg til þess að skora 50 mörk en sá sem kom næstur á eftir honum var Ruud van Nistelrooy.
Hollendingurinn komst í 50 mörk eftir 62 leiki sem hann skoraði fyrir PSV Eindhoven, Manchester United og Real Madríd á sínum tíma.
Haaland skoraði þrennu í fyrsta leik sínum í Meistaradeildinni fyrir Salzburg og hefur ekki hætt að skora síðan.
Hann var fljótastur allra til að skora 15 mörk, 20 mörk, 25 mörk, 30 mörk, 35 mörk, 40 mörk og 45 mörk í keppninni og mun eflaust halda áfram að slá met í Meistaradeildinni en Haaland er enn aðeins 25 ára gamall.