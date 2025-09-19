Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.9.2025 | 15:53

Jóhann lagði upp í vondu tapi

Jóhann Berg Guðmundsson.
Jóhann Berg Guðmundsson.

Jóhann Berg Guðmundsson lagði upp jöfnunarmark fyrir Al Dhafra en það dugði ekki til þegar liðið tapaði 5:2 fyrir Al Wahda í efstu deild Sameinuðu arabísku furstadæmanna í knattspyrnu í dag.

Jóhann var í byrjunarliði Al Dhafra og lagði upp mark fyrir Karim El Berkaoui, sem jafnaði metin í 1:1 á 14. mínútu.

Eftir það seig á ógæfuhliðina hjá Jóhanni og félögum þar sem Al Wahda svaraði með fjórum mörkum og staðan þá orðin 5:1.

El Berkaoui minnkaði muninn í 5:2 á 64. mínútu og tveimur mínútum síðar var Jóhann tekinn af velli.

Al Dhafra er í fimmta sæti deildarinnar með sex stig eftir fjóra leiki en Al Wahda er á toppnum með átta stig.

