María á skotskónum í Svíþjóð

María Catharina Ólafsdóttir Gros skoraði sitt fimmta mark á tímabilinu fyrir Linköping þegar liðið gerði jafntefli við Piteå, 2:2, í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld.
Linköping hefur gengið bölvanlega fyrir framan markið á tímabilinu og aðeins skorað 16 mörk í 19 leikjum.
María, sem lék allan leikinn í kvöld, hefur því skorað rétt tæplega þriðjung marka Linköping á tímabilinu og er markahæst hjá liðinu.
Linköping situr sem fastast í 13. og næstneðsta sæti með 12 stig, sex stigum frá öruggu sæti.