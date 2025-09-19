Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.9.2025 | 19:06

María á skotskónum í Svíþjóð

María Catharina Ólafsdóttir Gros í leik með Þór/KA á sínum …
María Catharina Ólafsdóttir Gros í leik með Þór/KA á sínum tíma. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

María Catharina Ólafsdóttir Gros skoraði sitt fimmta mark á tímabilinu fyrir Linköping þegar liðið gerði jafntefli við Piteå, 2:2, í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld.

Linköping hefur gengið bölvanlega fyrir framan markið á tímabilinu og aðeins skorað 16 mörk í 19 leikjum.

María, sem lék allan leikinn í kvöld, hefur því skorað rétt tæplega þriðjung marka Linköping á tímabilinu og er markahæst hjá liðinu.

Linköping situr sem fastast í 13. og næstneðsta sæti með 12 stig, sex stigum frá öruggu sæti.

mbl.is
Fleira áhugavert
Þau fengu mest greitt frá ráðuneytinu og stofnunum Vita ekki hvar grunaður morðingi heldur sig Árásum á fangaverði fer fjölgandi Inga: „Algerlega ótækt“
Fleira áhugavert
Ætla hvergi að hvika Réðust í úttektina í kjölfar banaslyss í sumar Ósammála um sjálfstæði Palestínu Verðlaunaður fyrir að haga sér eins og skepna