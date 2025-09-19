Sonur Zidane skiptir um ríkisfang

Knattspyrnumarkvörðurinn Luca Zidane, sonur frönsku goðsagnarinnar Zinedine Zidane, hefur þegið boð knattspyrnusambands Alsír um að leika fyrir A-landslið þjóðarinnar.
Luca er 27 ára gamall og lék á sínum yngri árum fyrir yngri landslið Frakklands.
Báðir foreldrar Zinedine eru frá Alsír og gat Luca af þeim sökum valið að leika fyrir þjóðina. Móðir hans er frá Spáni og hefur Luca leikið allan sinn feril þar í landi.
Luca leikur um þessar mundir með Granada í spænsku B-deildinni og gæti verið valinn í alsírska landsliðshópinn í fyrsta sinn í næsta mánuði þegar Alsír getur tryggt sér sæti á HM 2026 með sigri á Sómalíu í undankeppni Afríku.