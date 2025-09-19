Styrktu stöðuna á toppnum

Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.9.2025 | 20:54

Rob Edwards er knattspyrnustjóri Middlesbrough.
Rob Edwards er knattspyrnustjóri Middlesbrough. AFP/Justin Tallis

Middlesbrough styrkti stöðu sína á toppi ensku B-deildarinnar í knattspyrnu karla með því að vinna góðan 2:1-sigur á West Bromwich Albion í á Riverside-leikvanginum í Middlesbrough í kvöld.

Middlesbrough er með 16 stig í toppsætinu, fjórum stigum fyrir ofan Stoke City í öðru sæti sem á leik til góða. WBA er í fimmta sæti með tíu stig.

Slóvakíski landsliðsmaðurinn kom Middlesbrough yfir í fyrri hálfleik áður en Kaly Sene tvöfaldaði forystuna eftir rúmlega klukkutíma leik.

Aune Heggebö minnkaði muninn fyrir WBA undir lokin en nær komust gestirnir ekki.

