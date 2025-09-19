Styrktu stöðuna á toppnum

Middlesbrough styrkti stöðu sína á toppi ensku B-deildarinnar í knattspyrnu karla með því að vinna góðan 2:1-sigur á West Bromwich Albion í á Riverside-leikvanginum í Middlesbrough í kvöld.
Middlesbrough er með 16 stig í toppsætinu, fjórum stigum fyrir ofan Stoke City í öðru sæti sem á leik til góða. WBA er í fimmta sæti með tíu stig.
Slóvakíski landsliðsmaðurinn kom Middlesbrough yfir í fyrri hálfleik áður en Kaly Sene tvöfaldaði forystuna eftir rúmlega klukkutíma leik.
Aune Heggebö minnkaði muninn fyrir WBA undir lokin en nær komust gestirnir ekki.