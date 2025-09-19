Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.9.2025 | 8:21

Sveindís kom að marki gegn toppliði

Sveindís Jane Jónsdóttir.
Sveindís Jane Jónsdóttir. Ljósmynd/Angel City

Knattspyrnukonan Sveindís Jane Jónsdóttir kom að marki í nótt þegar lið hennar Angel City tók á móti Washington Spirit í bandarísku NWSL-deildinni í fótbolta í Los Angeles.

Leiknum lauk með jafntefli, 2:2, en Sveindís átti stóran þátt í jöfnunarmarki Angel City strax á 14. mínútu eftir að Trinity Rodman hafði komið Washington yfir á 12. mínútu.

Tveimur mínútum síðari átti Sveindís sendingu á Gisele Thompson sem sendi Evelyn Shores í gegn og hún skoraði og jafnaði metin í 1:1.

Sveindís lék allan leikinn með Angel City sem er í 10. sæti af fjórtán liðum með 24 stig en Washington er í öðru sætinu með 37 stig. 

