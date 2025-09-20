Annar leikurinn án mínútna

Landsliðsmaðurinn Jón Dagur Þorsteinsson virðist aftur vera dottinn út úr myndinni hjá Hertha Berlín en hann spilaði 0 mínútur í tapi Berlínarliðsins fyrir Paderborn, 2:0, í þýsku B-deildinni í fótbolta í Berlín í dag.
Þetta er annar leikurinn í röð sem Jón Dagur situr allan leikinn á bekknum en hann byrjaði báða leiki með íslenska landsliðinu fyrr í þessum mánuði.
Jón Dagur var ekki í myndinni hjá Stefan Leitl þjálfara Herthu Berlín undir lok síðasta tímabils en hann hafði fengið mínútur í byrjun þessa tímabils.
Jón Dagur var tækklaður hrikalega af Aurélien Tchouaméni, sem hlaut rautt spjald fyrir vikið, í tapi Íslands fyrir Frakklandi, 2:1, fyrr í mánuðinum. Hann hefur þó verið í hópnum í báðum leikjum Hertha.
Berlínarliðinu hefur alls ekki gengið vel en það er í 14. sæti með einn sigur og fimm stig eftir sex leiki.