Íþróttir | Fótbolti | mbl | 20.9.2025 | 13:04

Annar leikurinn án mínútna

Jón Dagur Þorsteinsson.
Jón Dagur Þorsteinsson. AFP/Thibaud Moritz

Landsliðsmaðurinn Jón Dagur Þorsteinsson virðist aftur vera dottinn út úr myndinni hjá Hertha Berlín en hann spilaði 0 mínútur í tapi Berlínarliðsins fyrir Paderborn, 2:0, í þýsku B-deildinni í fótbolta í Berlín í dag. 

Þetta er annar leikurinn í röð sem Jón Dagur situr allan leikinn á bekknum en hann byrjaði báða leiki með íslenska landsliðinu fyrr í þessum mánuði. 

Jón Dagur var ekki í myndinni hjá Stefan Leitl þjálfara Herthu Berlín undir lok síðasta tímabils en hann hafði fengið mínútur í byrjun þessa tímabils. 

Jón Dagur var tækklaður hrikalega af Aurélien Tchouaméni, sem hlaut rautt spjald fyrir vikið, í tapi Íslands fyrir Frakklandi, 2:1, fyrr í mánuðinum. Hann hefur þó verið í hópnum í báðum leikjum Hertha.

Berlínarliðinu hefur alls ekki gengið vel en það er í 14. sæti með einn sigur og fimm stig eftir sex leiki. 

mbl.is
