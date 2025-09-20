Lærisveinar Freys með sterkan sigur

Íslendingaliðið Brann vann góðan sigur á Sandefjord 3:0 í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Brann er nú í þriðja sæti norsku úrvalsdeildarinnar með 43 stig, fimm stigum frá toppliði Bodø/Glimt.
Sævar Atli Magnússon byrjaði leikinn hjá Brann, en Eggert Aron Guðmundsson var ónotaður varamaður, en Freyr Alexandersson er þjálfari liðsins. Stefán Ingi Sigurðarson spilaði fyrstu 70 mínútur leiksins hjá Sandefjord.
Var þetta fjórði sigur Brann í síðustu fimm leikjum og liðið því á góðu skriði. Það er annað uppi á teningnum hjá Sandefjord, en þetta var fjórða tap þeirra í síðustu fimm leikjum. Sanderfjord er í 9. sæti deildarinnar með 28 stig.