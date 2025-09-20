Íþróttir | Fótbolti | Sunnudagsblað | 20.9.2025 | 8:00

Mamma var í tvískiptri treyju

Xhaka-bræðurnir á EM 2016; Granit í búningi Sviss (til vinstri) …
Xhaka-bræðurnir á EM 2016; Granit í búningi Sviss (til vinstri) og Taulant í búningi Albaníu. ​ AFP/Denis Charlet​
Granit og Taulant Xhaka urðu fyrstu bræðurnir til að berast á banaspjót á lokamóti EM, 2016. Sá fyrrnefndi var í liði Sviss en sá síðarnefndi í liði Albaníu. Báðir fæddust þeir, 1991 og 1992, í Sviss en foreldrar þeirra eru Kósóvó-Albanir sem settust að í Sviss rétt áður en bræðurnir fæddust.

„Það er ótrúleg tilfinning að leika gegn þinni eigin þjóð og ekki hægt að lýsa því með orðum,” útskýrði Granit einu sinni á vefsíðu Arsenal, þar sem hann lék um árabil. „En að mæta bróður sínum á móti eins og EM er nokkuð sem maður gleymir aldrei. Mamma var í tvískiptri treyju, hálfri svissneskri og hálfri albanskri. Það fyrsta sem foreldrarnir ráðlögðu okkur var að gleyma því í 90 mínútur að við værum bræður. Vinna bara okkar verk og að því loknu yrðum við sameinaðir á ný,” bætti Granit við en bræðurnir hafa alla tíð verið mjög nánir.

Í Sunnudagsblaði Morgunblaðsins er fjallað um bræður sem leikið hafa knattspyrnu hvor með sínu landsliðinu.

Meðal annars er hermt af Goodall-bræðrunum sem ku hafa verið þeir fyrstu til að afreka þetta, á ofanverðri 19. öld. Foreldrar þeirra voru skoskir og gegndi faðirinn herþjónustu. Hann þjónaði í Lundúnum þegar eldri sonurinn, John, fæddist 1863, en í Belfast þegar sá yngri, Archie, sá fyrst dagsins ljós, 1865.

John Goodall, ekki fannst mynd af Archie. ​
Bræðurnir ólust upp í Skotlandi en hvorugur var gjaldgengur í landslið þjóðarinnar, samkvæmt þágildandi reglum, og það varð til þess að þeir léku hvor fyrir sína þjóðina, John 14 leiki fyrir England (1888-98) og Archie tíu leiki fyrir Írland (1899-1904). John átti aðild að liðinu sem vann fyrsta Englandsmótið, Preston North End 1888-89. Þá um sumarið gekk John í raðir Derby County, þar sem hann hitti fyrir Archie bróður sinn og léku þeir saman í áratug.

Archie lést 1929 en John 1942.

