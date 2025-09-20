Íþróttir | Fótbolti | mbl | 20.9.2025 | 17:00

Skoraði í tapi Genoa

Mikael Egill Ellertsson, til vinstri, í leik Genoa og Juventus …
Mikael Egill Ellertsson, til vinstri, í leik Genoa og Juventus í haust. AFP/Piero Cruciatti

Íslenski landsliðsmaðurinn í fótbolta Mikael Egill Ellertsson skoraði mark Genoa í 2:1 tapi gegn Bologna í ítölsku A-deildinni í dag.

Mikael Egill kom Genoa yfir í leiknum 1:0 með marki á 63. mínútu þegar hann slapp inn fyrir vörn heimanna og hamraði boltann í markið. Bologna-menn jöfnuðu metin á 73. mínútu með marki Santiago Castro og skoruðu svo sigurmarkið í uppbótartíma með marki Riccardo Orsolini úr vítaspyrnu.

Mikael Egill var í byrjunarliði í báðum leikjum Íslands gegn Aserbaídsjan og Frakklandi fyrr í mánuðinum, þar sem hann lék í stöðu vinstri bakvarðar, en hann lék á hægri kantinum í liði Genoa í dag.

 

 

