Skoraði í tapi Genoa

Íslenski landsliðsmaðurinn í fótbolta Mikael Egill Ellertsson skoraði mark Genoa í 2:1 tapi gegn Bologna í ítölsku A-deildinni í dag.
Mikael Egill kom Genoa yfir í leiknum 1:0 með marki á 63. mínútu þegar hann slapp inn fyrir vörn heimanna og hamraði boltann í markið. Bologna-menn jöfnuðu metin á 73. mínútu með marki Santiago Castro og skoruðu svo sigurmarkið í uppbótartíma með marki Riccardo Orsolini úr vítaspyrnu.
Mikael Egill var í byrjunarliði í báðum leikjum Íslands gegn Aserbaídsjan og Frakklandi fyrr í mánuðinum, þar sem hann lék í stöðu vinstri bakvarðar, en hann lék á hægri kantinum í liði Genoa í dag.