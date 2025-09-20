Sveindís tjáði sig um erfiðleikana í Þýskalandi

Sveindís Jónsdóttir, framherji íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnu, samdi við Angel City, atvinnuliðið hér í borg, fyrr í sumar eftir að hafa uppfyllt fjögurra ára samning við Vfl Wolfsburg í Þýskalandi.
Þessi ákvörðun framherjans vakti víst spurningamerki hjá mörgum í kringum landsliðið, þar sem keppnistímabilið í deildinni er að meginhluta til yfir sumarið og lýkur í nóvember – öfugt við atvinnudeildirnar í Evrópu. Þar að auki verða allar ferðir Sveindísar langar héðan frá Kaliforníu til Íslands í æfingar og leiki landsliðsins.
Mér þótti rétt að heimsækja Sveindísi eftir æfingu Angel City á þriðjudag og inna hana eftir ákvörðun sinni að flytja til Los Angeles, sem og sjá hvernig að flutningur hennar til borgarinnar hefur gengið persónulega og atvinnulega.
Þú ert með samning við Angel City í tvö keppnistímabil til viðbótar (þá 27 ára). Sérðu eitthvað til framtíðar eftir það?
„Ég er ekkert farin að spá í það. Mér líður vel hérna. Það er nóg að gera og frábært veður ef maður vill gera eitthvað eftir æfingu. Ég hugsaði mér [eftir að vera með lausan samning] að mig langaði að hafa gaman. Þegar ég bjó í Wolfsburg var ekkert mikið að gera nema að spila fótbolta og hugsa bara um fótbolta, en mér finnst svo mikið meira að gera í lífinu en það og maður á að njóta þess.
Hérna finnst mér mjög gaman á æfingum og mér fannst mér stundum missa af því í Þýskalandi. Maður tók alltaf allt með sér heim af æfingum ef það gekk illa og hafði ekkert annað að hugsa um. Þá fer öll gleðin úr þessu. Mér finnst mér hafa fundið hana aftur hér. Aðstaðan hér er frábær og ég elska þetta þar sem ég hef allt sem ég vil hér,“ sagði Sveindís meðal annars í samtali við Morgunblaðið.
Viðtalið við Sveindísi má sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins í dag.