Íþróttir | Fótbolti | mbl | 20.9.2025 | 11:02

Þriðji knattspyrnumaðurinn myrtur í sama mánuði

Jonathan González, til vinstri, í landsleik með Ekvador árið 2015.
Jonathan González, til vinstri, í landsleik með Ekvador árið 2015. AFP/Rodrigo Arangua

Ekvadorinn Jonathan González var skotinn til bana í gær en hann er þriðji atvinnumaðurinn í knattspyrnu til að vera myrtur í Ekvador í september. 

González, sem var 31 árs gamall, lést af sárum sínum eftir skotárás í húsi í Esmeraldas-héraði við norðurströnd landsins.

Lék fjóra landsleiki

Ströndin liggur að landamærum Kólumbíu og er illa leikin af átökum milli eiturlyfjahópa á svæðinu.

González lék fjóra landsleiki með Ekvador en hann spilaði í Mexíkó og Paragvæ auk heimalandsins.

Fyrr í mánuðinum voru Maicol Valencia og Leandro Yepez, sem léku með Exapromo Costa, skotnir í borginni Manta við suðvesturströndina.

mbl.is
Fleira áhugavert
Eitt ár eftir af leigusamningi braggans Árásum á fangaverði fer fjölgandi Verðlaunaður fyrir að haga sér eins og skepna Ætla hvergi að hvika
Fleira áhugavert
Ætla hvergi að hvika Ósammála um sjálfstæði Palestínu Alvarlegt vélsleðaslys á Langjökli Þrír látnir og tugir særðir eftir „gífurlega árás“