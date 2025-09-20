Þriðji knattspyrnumaðurinn myrtur í sama mánuði

Ekvadorinn Jonathan González var skotinn til bana í gær en hann er þriðji atvinnumaðurinn í knattspyrnu til að vera myrtur í Ekvador í september.
González, sem var 31 árs gamall, lést af sárum sínum eftir skotárás í húsi í Esmeraldas-héraði við norðurströnd landsins.
Ströndin liggur að landamærum Kólumbíu og er illa leikin af átökum milli eiturlyfjahópa á svæðinu.
González lék fjóra landsleiki með Ekvador en hann spilaði í Mexíkó og Paragvæ auk heimalandsins.
Fyrr í mánuðinum voru Maicol Valencia og Leandro Yepez, sem léku með Exapromo Costa, skotnir í borginni Manta við suðvesturströndina.