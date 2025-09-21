Sveindís Jónsdóttir, framherji íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnu, samdi við Angel City, atvinnuliðið hér í borg, fyrr í sumar eftir að hafa uppfyllt fjögurra ára samning við Vfl Wolfsburg í Þýskalandi.
Þessi ákvörðun framherjans vakti víst spurningamerki hjá mörgum í kringum landsliðið, þar sem keppnistímabilið í deildinni er að meginhluta til yfir sumarið og lýkur í nóvember – öfugt við atvinnudeildirnar í Evrópu. Þar að auki verða allar ferðir Sveindísar langar héðan frá Kaliforníu til Íslands í æfingar og leiki landsliðsins.
Mér þótti rétt að heimsækja Sveindísi eftir æfingu Angel City á þriðjudag og inna hana eftir ákvörðun sinni að flytja til Los Angeles, sem og sjá hvernig að flutningur hennar til borgarinnar hefur gengið persónulega og atvinnulega.
Ertu búin að jafna sig eftir Evrópukeppnina í Sviss í sumar þar sem frammistaða landsliðsins olli nokkrum vonbrigðum?
„Ég held að fólk skilji ekki alveg hvað það er erfitt að komast í Evrópuúrslitin. Það er sigur í sjálfu sér að komast þangað. En auðvitað vildum við vinna alla leiki og komast áfram úr riðlinum, eins og við ætluðum okkur náttúrulega.
En mér finnst bara frábært að Ísland sé á þeim stað að geta tryggt sér sæti í úrslitunum, eins og við höfum gert fimm sinnum í röð, og það er í sjálfu sér mikið afrek að litla Ísland skuli komast á Evrópumótið. Auðvita viljum við vinna alla okkar leiki, en við erum að spila gegn frábærum liðum sem vilja það líka. Að við höfum valdið vonbrigðum eru mjög stór orð. Við lentum í góðum riðli og hefðum getað gert betur, en það að komast á EM er ákveðinn sigur í sjálfum sér,“ sagði Sveindís meðal annars í samtali við Morgunblaðið.
Viðtalið við Sveindísi má sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins sem kom út í gær.