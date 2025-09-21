Íþróttir | Fótbolti | mbl | 21.9.2025 | 20:40

Dortmund á hæla Bayern

Karim Adeyemi, markaskorari Dortmund, í baráttu við Christan Eriksen leikmann …
Karim Adeyemi, markaskorari Dortmund, í baráttu við Christan Eriksen leikmann Wolfsburg í dag. AFP/Ina Fassbender

Dortmund sigraði Wolfsburg 1:0 í dag. Karim Adeyemi skoraði eina mark leiksins á 20. mínútu. Lið Dortmund er á mikilli siglingu og hefur nú unnið þrjá leiki í röð í þýsku fyrstu deildinni í fótbolta.

Með sigrinum fer Dortmund upp í annað sæti deildarinnar og er nú tveimur stigum frá toppliði Bayern Munchen, en Bæjarar eru með fullt hús stiga, 12, eftir fjóra leiki. Bayern Munchen sigraði Hoffenheim sannfærandi í gær 4:1, þar sem enski miðherjinn Harry Kane skoraði þrennu og Serge Gnabry skoraði lokamark leiksins.

Wolfsburg er í 12. sæti deildarinnar með 5 stig eftir leik dagsins. Þess má geta að danski landsliðsmaðurinn Christian Eriksen kom inn á sem varamaður þegar hálftími var eftir af leiknum. Var þetta fyrsti leikur Eriksen fyrir þýska félagið en hann kom á frjálsri sölu í september, eftir að hafa leikið með Manchester United á Englandi síðustu þrjár leiktíðir.

