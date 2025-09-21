Fyrrum þjálfari Liverpool látinn

Matt Beard, fyrrum þjálfari kvennaliðs Liverpool, er látinn 47 ára að aldri.
Beard er þekktastur fyrir að hafa stýrt kvennaliði Liverpool en auk þess þá þjálfaði hann kvennalið Millwall, Chelsea, West Ham United og Burnley.
Liverpool vann enska titilinn tvö ár í röð undir stjórn Beards en undir hans stjórn hjá félaginu spilaði fyrrum landsliðskonan Katrín Ómarsdóttir en hún lék með Liverpool árin 2013-2015.
„Knattspyrnufélagið Liverpool er í miklu áfalli og harmi slegið yfir skyndilegu fráfalli fyrrverandi knattspyrnustjóra kvennaliðs Liverpool,“ sagði í yfirlýsingu frá knattspyrnufélaginu Liverpool.
„Matt var ekki aðeins einstaklega hollur og farsæll knattspyrnustjóri, heldur var hann einstaklingur með mikinn heiðarleika og hlýju sem allir sem hann vann með hjá félaginu munu alltaf minnst með einlægri hlýju,“ segir í yfirlýsingunni.
„Hugur allra hjá félaginu er hjá fjölskyldu og vinum Matts á þessum erfiðu tímum,“ segir að lokum en Beard skilur eftir sig eiginkonu og tvö börn.