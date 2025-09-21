Myndskeið: Lagði upp sigurmarkið í uppbótartíma

Landsliðsbakvörðurinn Logi Tómasson átti drjúgan þátt í sætum sigri Samsunspor á Karagümrük, 3:2, í tyrknesku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld.
Logi lék allan tímann sem vinstri bakvörður og þegar komið var fram í uppbótartíma stefndi allt í jafntefli liðanna, 2:2.
Þá fékk Logi langa sendingu upp vinstri kantinn, lék að endamörkum og renndi boltanum út á Hollendinginn Antony Musaba sem skoraði sigurmarkið, 3:2.
Sigurinn fleytir Samsunspor upp í fjórða sæti deildarinnar með 11 stig úr sex leikjum. Fyrir ofan eru Galatasaray með 15 stig, Göstepe Izmir með 12 og Fenerbahce með 12 stig.
Þá lék Andri Fannar Baldursson allan leikinn með Kasimpasa sem gerði jafntefli heima gegn Fenerbahce, 1:1. Kasimpasa er í tólfta sæti af 18 liðum með fimm stig.
Myndskeið af helstu atvikum leiksins má sjá hér fyrir neðan. Aðdragandinn að sigurmarkinu hefst eftir 5,23 mínútur.