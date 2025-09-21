Rauð spjöld og læti í grannaslagnum

Roma vann nauman sigur á nágrönnum sínum í Lazio í ítölsku A-deildinni í fótbolta í dag en leiknum lauk með 1:0 sigri Roma.
Lorenzo Pellegrini skoraði eina mark leiksins á 38. mínútu en Pellegrini virtist á förum frá félaginu í sumar og þá var fyrirliðabandið tekið af honum. Þetta var fyrsti leikur Pellegrini á tímabilinu og skoraði hann sitt fjórða mark gegn Lazio á ferlinum.
Rade Belahyane, leikmaður Lazio, fékk rautt spjald fyrir ljóta tæklingu á Manu Kone á 85. mínútu og þá fékk Matteo Guendouzi rautt spjald eftir leik fyrir mótmæli gegn dómara leiksins.
Eftir sigurinn er Roma í 4. sæti deildarinnar með 9 stig en Lazio er með 3 stig í 14. sæti.