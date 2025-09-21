Íþróttir | Fótbolti | mbl | 21.9.2025 | 17:40

Sjö marka leikur í Frankfurt - Jafntefli í Leverkusen

Markaskorarar Union Berlin í dag. Oliver Burke til vinstri og …
Markaskorarar Union Berlin í dag. Oliver Burke til vinstri og Ilyas Ansah til hægri. AFP/Daniel Roland

Union Berlin vann 4:3 útisigur á Frankfurt í þýsku fyrstu deildinni í knattspyrnu þar sem skoski landsliðsmaðurinn Oliver Burke skoraði þrennu fyrir Berlínarmenn. 

Ilyas Ansah skoraði fyrsta mark Union Berlin 1:0 og Burke bætti við marki, en Nathaniel Brown náði að minnka muninn fyrir Frankfurt undir lok fyrri hálfleiks. Tvö mörk frá Burke í upphafi síðari hálfleiks komu Berlínarmönnum í þægilega stöðu 4:1. 

Leikmenn Frankfurt gáfust ekki upp og náðu að minnka muninn í 4:3 með mörkum frá Can Uzun og Jonathan Burkardt en lengra komust heimamenn ekki. Union Berlin fór upp í 11. sætið með sigrinum en Frankfurt er í 6. sæti deildarinnar en bæði lið eru nú með 6 stig.

Leverkusen og Borussia Mönchengladbach gerðu 1:1 jafntefli á BayArena í Leverkusen. Malik Tillman kom Leverkusen yfir á 70. mínútu en xx jafnaði fyrir Mönchengladbach í uppbótartíma. Leverkusen er í 12.sæti deildarinnar með 5 stig, en Borussia Mönchengladbach er í næstneðsta sæti með 2 stig.

Dortmund og Wolfsburg mætast í lokaleik dagsins kl. 17.30. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Lögreglan: Sorglegt hversu margir keyra ölvaðir Erfitt að segja Sádum og Norðmönnum að hætta að dæla Allir klefar fullir: Einn sveiflaði sveðju Trump vill að ráðuneytið beiti sér gegn óvinum sínum
Fleira áhugavert
Ófríðir foreldrar geta átt fallegt barn Trump leiðir minningarathöfn um Kirk Harður árekstur á Reykjanesbraut: Ók á kyrrstæðan bíl Play flýgur á áætlun þrátt fyrir netárás