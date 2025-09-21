Sjö marka leikur í Frankfurt - Jafntefli í Leverkusen

Union Berlin vann 4:3 útisigur á Frankfurt í þýsku fyrstu deildinni í knattspyrnu þar sem skoski landsliðsmaðurinn Oliver Burke skoraði þrennu fyrir Berlínarmenn.
Ilyas Ansah skoraði fyrsta mark Union Berlin 1:0 og Burke bætti við marki, en Nathaniel Brown náði að minnka muninn fyrir Frankfurt undir lok fyrri hálfleiks. Tvö mörk frá Burke í upphafi síðari hálfleiks komu Berlínarmönnum í þægilega stöðu 4:1.
Leikmenn Frankfurt gáfust ekki upp og náðu að minnka muninn í 4:3 með mörkum frá Can Uzun og Jonathan Burkardt en lengra komust heimamenn ekki. Union Berlin fór upp í 11. sætið með sigrinum en Frankfurt er í 6. sæti deildarinnar en bæði lið eru nú með 6 stig.
Leverkusen og Borussia Mönchengladbach gerðu 1:1 jafntefli á BayArena í Leverkusen. Malik Tillman kom Leverkusen yfir á 70. mínútu en xx jafnaði fyrir Mönchengladbach í uppbótartíma. Leverkusen er í 12.sæti deildarinnar með 5 stig, en Borussia Mönchengladbach er í næstneðsta sæti með 2 stig.
Dortmund og Wolfsburg mætast í lokaleik dagsins kl. 17.30.