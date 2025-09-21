Skoraði í sigri Vålerenga

Íslenska landsliðskonan í knattspyrnu Arna Eiríksdóttir skoraði sitt fyrsta mark fyrir norska félagið Vålerenga í norsku úrvalsdeildinni í dag.
Arna lék allan leikinn í dag og skoraði annað mark leiksins á 54. mínútu. Liðsfélagi hennar Sædís Rún Heiðarsdóttir lék fyrstu sextíu mínúturnar í liði Vålerenga.
Vålerenga er komið upp í 2.sæti deildarinnar með 49 stig, sjö stigum á eftir toppliði Brann og á leik til góða.
Diljá Ýr Zomers lék síðari hálfleikinn í 5:1 stórsigri Brann á Lilleström á útivelli.