Skoraði í sigri Vålerenga

Arna Eiríksdóttir sem nýlega gekk í raðir Vålerenga frá FH var á skotskónum í norska boltanum í dag. Ljósmynd/Vålerenga

Íslenska landsliðskonan í knattspyrnu Arna Eiríksdóttir skoraði sitt fyrsta mark fyrir norska félagið Vålerenga í norsku úrvalsdeildinni í dag.

Arna lék allan leikinn í dag og skoraði annað mark leiksins á 54. mínútu. Liðsfélagi hennar Sædís Rún Heiðarsdóttir lék fyrstu sextíu mínúturnar í liði Vålerenga.

Vålerenga er komið upp í 2.sæti deildarinnar með 49 stig, sjö stigum á eftir toppliði Brann og á leik til góða. 

Diljá Ýr Zomers lék síðari hálfleikinn í 5:1 stórsigri Brann á Lilleström á útivelli.

