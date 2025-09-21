Íþróttir | Fótbolti | mbl | 21.9.2025 | 14:52

Nóel Atli á æfingu með U21 árs landsliðinu í Laugardalnum.
Nóel Atli Arnórsson skoraði sitt fyrsta mark í meistaraflokki þegar hann kom inn á sem varamaður og skoraði þriðja mark AaB í 3:0-sigri á B93 í dönsku B-deildinni í knattspyrnu í dag.

Nóel Atli, sem er aðeins 18 ára gamall, kom inn á í hálfleik og skoraði sjö mínútum síðar.

Þrátt fyrir ungan aldur var hann að spila sinn 36. keppnisleik fyrir danska félagið, sem hafa komið í efstu tveimur deildunum í Danmörku.

Nóel Atli er örvfættur miðvörður og vinstri bakvörður sem er sonur Arnórs Atlasonar, þjálfara karlaliðs Tvis Holstebro í handknattleik og aðstoðarþjálfara íslenska karlalandsliðsins.

Aalborg er í sjöunda sæti af tólf liðum eftir tíu leiki í dönsku B-deildinni.

