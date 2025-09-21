Tyrkirnir spenntir fyrir tónlistinni hans Loga

Logi Tómasson hefur farið vel af stað með Samsunspor í efstu deild Tyrklands í fótbolta og byrjað alla fimm deildarleiki liðsins á tímabilinu. Logi, sem er 25 ára gamall, gekk til liðs við tyrkneska félagið í júlí í sumar frá Strömsgodset í Noregi þar sem hann hafði leikið frá árinu 2023.
Hann er uppalinn hjá Víkingi úr Reykjavík og hefur tvívegis orðið Íslandsmeistari með liðinu og fjórum sinnum bikarmeistari. Þá á hann að baki 10 A-landsleiki fyrir Ísland en hann lék sinn fyrsta landsleik gegn Sádi-Arabíu í vináttulandsleik í Sameinuðu arabísku furstadæmunum í nóvember árið 2022.
„Þessir fyrstu þrír mánuðir hérna í Tyrklandi hafa verið mjög skemmtilegir og þetta eru klárlega mikil viðbrigði frá því sem maður er vanur,“ sagði Logi í samtali við Morgunblaðið.
Logi er ekki bara fótboltamaður því hann gengur undir tónlistarnafninu Luigi og er einn mest spilaði íslenski tónlistarmaðurinn á tónlistarveitunni Spotify en eru liðsfélagar hans í Tyrklandi meðvitaður um það að hann er mjög vinsæll tónlistarmaður á Íslandi?
„Þeir eru reyndar aðeins byrjaðir að spila tónlistina mína í klefanum sem er skemmtilegt en ég hef reynt að passa mig á því að tala ekki of mikið um tónlistina mína við fólkið hérna í Tyrklandi. Flestir af leikmönnunum eru samt meðvitaðir um það að ég er mikið að leika mér í tónlist og þeim finnst það öllum mjög áhugavert. Í dag er ég fyrst og fremst fótboltamaður og síðan kemur tónlistarmaðurinn á eftir því.
Hver veit nema að maður geri eitthvað meira úr þessum tónlistarferli þegar fótboltaferlinum lýkur, það er bara eitthvað sem þarf að koma í ljós. Ég neita því samt ekki að það er virkilega gaman að sjá hversu mikla hlustun lögun mín fá á Spotify og svo seldist upp á tónleikana mína í desember á síðasta ári sem kom skemmtilega á óvart. Það er allavega gott að vita til þess að þetta gæti verið eitthvað sem tekur við af fótboltanum þegar þeim lýkur,“ sagði Logi meðal annars í samtali við Morgunblaðið.
