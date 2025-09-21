Íþróttir | Fótbolti | mbl | 21.9.2025 | 17:00

Viktor Bjarki í leikmannahópi FCK

Viktor Bjarki Daðason var í leikmannahópi FCK í dag.
Viktor Bjarki Daðason var í leikmannahópi FCK í dag. mbl.is/Víðir Sigurðsson

Unglingalandsliðsmaðurinn Viktor Bjarki Daðason sat allan tímann á bekknum hjá aðalliði FCK í 3:3 jafntefli Kaupmannahafnarliðsins gegn Silkeborg.

Viktor Bjarki gekk í raðir FCK frá Fram á síðasta ári. Viktor lék níu leiki og skoraði eitt mark í Bestu deildinni á síðustu leiktíð, en hann spilaði sína fyrstu leiki árið 2023. Viktor Bjarki á að baki 23 landsleiki og 5 mörk fyrir yngri landslið Íslands.

Hann varði yngsti leikmaður Fram frá upphafi aðeins 15 ára og 65 daga gamall þegar hann kom inn á gegn Víkingi R. Hann er einnig í yngsti marka­skorari Fram í sögu efstu deildar þegar hann skoraði gegn Val í Bestu deildinni 2024.

Viktor hefur skorað fimm mörk í fjórum leikjum með U19 ára liði FCK á tímabilinu og góð frammistaða hans skilaði honum inn í leikmannahóp FCK í dag.


mbl.is
