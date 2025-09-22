Akureyringurinn á leið til Noregs

Knattspyrnumaðurinn Einar Freyr Halldórsson er á leið til norska úrvalsdeildarfélagsins Brann þar sem hann mun skoða aðstæður hjá félaginu.
Það er Akureyri.net sem greinir frá þessu en Einar Freyr, sem er nýorðinn 17 ára gamall, lék 16 leiki með Þórsurum í 1. deildinni í sumar og skoraði í þeim tvö mörk.
Hann var í stóru hlutverki hjá liðinu sem tryggði sér efsta sæti 1. deildarinnar og um leið sæti í Bestu deildinni að ári.
Freyr Alexandersson er þjálfari Brann og þá leika þeir Eggert Aron Guðmundsson og Sævar Atli Magnússon með liðinu.
Brann er í þriðja sæti norsku deildarinnar með 43 stig eftir 21 leik, sex stigum minna en topplið Bodö/Glimt og Viking en Brann á leik til góða á bæði lið.