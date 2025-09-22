Íþróttir | Fótbolti | mbl | 22.9.2025 | 20:43

Bonmatí best í heimi þriðja árið í röð

Aitana Bonmatí með verðlaunin í kvöld.
Aitana Bonmatí með verðlaunin í kvöld. AFP/Franck Fife

Spænska landsliðskonan Aitana Bonmatí, leikmaður Barcelona í heimalandinu, var í kvöld útnefnd besta knattspyrnukona heims á Ballon d'Or hátíðinni í París.

Bonmatí hefur verið með yfirburði í valinu undanfarin ár og var hún að vinna verðlaunin þriðja árið í röð.

Tvö árin þar á undan vann Alexia Putellas, sem einnig leikur með spænska landsliðinu og Barcelona.

Landa þeirra og liðsfélagi hjá Barcelona, Mariona Caldentey, varð önnur og Alessia Russo, leikmaður Evrópumeistara Arsenal, varð þriðja en Russo varð einnig Evrópumeistari landsliða með Englandi.

Bonmatí var valin besti leikmaður Evrópumótsins í Sviss, þrátt fyrir að vera í tapliði Spánar í úrslitum gegn Englandi.

Hún hef­ur orðið heims­meist­ari með Spán­verj­um og Evr­ópu­meist­ari með Barcelona í tvígang á und­an­förn­um árum og er í lyk­il­hlut­verki hjá báðum liðum.

Miðjukonan, sem er 27 ára, hefur leikið með Barcelona allan ferilinn og skorað 72 mörk í 204 deildarleikjum.

Tíu efstu í kvennaflokki:

  1. Aitana Bonmatí - Barcelona
  2. Mariona Caldentey - Barcelona
  3. Alessia Russo – Arsenal
  4. Alexia Putellas – Barcelona
  5. Chloe Kelly – Manchester City/Arsenal
  6. Patricia Guijarro – Barcelona
  7. Leah Williamson – Arsenal
  8. Ewa Pajor – Barcelona
  9. Lucy Bronze – Chelsea
  10. Hannah Hampton – Chelsea
mbl.is
Fleira áhugavert
Syrgir son sinn: Stofnanir og kerfi hjálpa ekkert Óvíst hver á að greiða sex milljarða Maður með sveðju hvarf af vettvangi í Kópavogi Lögregla ætlar að hefja notkun á löggæsludrónum
Fleira áhugavert
Syrgir son sinn: Stofnanir og kerfi hjálpa ekkert Viðreisn vont en VG verst Lögreglan: Sorglegt hversu margir keyra ölvaðir Lögregla ætlar að hefja notkun á löggæsludrónum