Bonmatí best í heimi þriðja árið í röð

Spænska landsliðskonan Aitana Bonmatí, leikmaður Barcelona í heimalandinu, var í kvöld útnefnd besta knattspyrnukona heims á Ballon d'Or hátíðinni í París.
Bonmatí hefur verið með yfirburði í valinu undanfarin ár og var hún að vinna verðlaunin þriðja árið í röð.
Tvö árin þar á undan vann Alexia Putellas, sem einnig leikur með spænska landsliðinu og Barcelona.
Landa þeirra og liðsfélagi hjá Barcelona, Mariona Caldentey, varð önnur og Alessia Russo, leikmaður Evrópumeistara Arsenal, varð þriðja en Russo varð einnig Evrópumeistari landsliða með Englandi.
Bonmatí var valin besti leikmaður Evrópumótsins í Sviss, þrátt fyrir að vera í tapliði Spánar í úrslitum gegn Englandi.
Hún hefur orðið heimsmeistari með Spánverjum og Evrópumeistari með Barcelona í tvígang á undanförnum árum og er í lykilhlutverki hjá báðum liðum.
Miðjukonan, sem er 27 ára, hefur leikið með Barcelona allan ferilinn og skorað 72 mörk í 204 deildarleikjum.
Tíu efstu í kvennaflokki: